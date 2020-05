Odvolací soud potvrdil bývalému pražskému imámovi desetiletý trest vězení

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc k účasti na teroristické skupině a financování terorismu odpyká deset let ve vězení. Trest mu potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Shehadeh v listopadu 2016 pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Později zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Teroristické organizaci také přes prostředníky několikrát poslal peníze.

Soud Samerovu bratru Omarovi uložil jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková má za mřížemi strávit šest let. Manželé jsou však stíháni jako uprchlí, soud vynesl rozsudek v jejich nepřítomnosti. Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou.