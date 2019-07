Odstavený blok elektrárny Dukovany po opravě znovu nabíhá

V jaderné elektrárně Dukovany začali energetici uvádět do provozu druhý výrobní blok, který museli neplánovaně odstavit kvůli závadě parogenerátoru. Odstávka bloku skončí příští týden, kdy začne blok znovu dodávat energii do sítě. Plánovaná odstávka druhého bloku začala 17. května. Energetici při ní vyměnili pětinu paliva a zmodernizovali část zařízení. Blok připojili k přenosové soustavě 23. června, o den později ale zvyšování výkonu přerušili, protože u jednoho z parogenerátorů zjistili odchylku od parametrů. Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, loni dodala 14,25 TWh elektřiny. Pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších čtyř bloků přibližně do roku 2045.