V Krajkové na Sokolovsku dnes časně ráno odstartoval největší závod poštovních holubů v Česku. Desítky tisíc holubů urazí během jediného dne několik set kilometrů na cestě ze západu Čech na Moravu nebo až na Slovensko. Start nejpopulárnějšího holubářského závodu provázelo dnes ráno slunečné počasí s jasnou oblohou, což holubům usnadňuje při cestě domů orientaci, řekl ČTK startér závodu Kurt Kadleček.

"Je tady jeden chovatel ze Slovenska, z Čadci. S mladými holuby přijeli chovatelé z Polabí. Celkem odstartovalo asi 35.000 až 40.000 holubů. Někteří to mají domů blíž, někteří dál, většinou se ale vzdálenost pohybuje mezi 300 a 500 kilometry. Podle vzdálenosti se vypočítává rychlost holubů a z toho pak vzejde vítěz závodu," popsal Kadleček. První holubi by mohli do svých domovských holubníků dorazit zhruba pět až šest hodin po startu. Zpracování výsledků závodu nicméně trvá právě kvůli rozdílné vzdálenost doletu několik dní.