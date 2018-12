ODS chce po vládě, aby Zemanovi opět navrhla vyznamenat šéfa BIS

Vláda by měla podle předsedy poslanců opoziční ODS Zbyňka Stanjury opět navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi povýšení ředitele Bezpečnostní informací služby (BIS) Michala Koudelky do generálské hodnosti. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) soudí, že kabinet návrh zopakuje. Stanjura a Maláčová to řekli v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Prezident Miloš Zeman nevyslyšel návrh vlády na Koudelkovo povýšení z hodnosti plukovníka letos v květnu ani v říjnu. Výroční zprávu BIS za loňský rok označil tento týden za plácání. Maláčová se v ČT zpravodajské služby zastala. Uvedla, že se spolupráci s BIS byla spokojená a považuje ji za profesionální. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura si vysvětluje názor prezidenta tím, že není spokojen se zněním zprávy.