ODS chce nahradit superhrubou mzdu 15procentní sazbou

Opoziční ODS navrhla Sněmovně zrušení superhrubé mzdy. Nahradit ji chce jednotnou sazbou daně z příjmu z hrubé mzdy ve výši 15 procent. Změny by podle ODS znamenaly sedmiprocentní růst čistých mezd všech zaměstnanců. Vláda podobný krok chystá až za rok, a to kvůli chybějící politické podpoře. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Se zrušením superhrubé mzdy počítalo původně ministerstvo financí už od ledna příštího roku. Chtělo ji nahradit zavedením sazby daně z příjmu fyzických osob 19 procent. Zrušení superhrubé mzdy slibovaly nynější vládní strany ANO a ČSSD už před pěti lety, loni pak menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Stejný záměr má v programovém prohlášení nynější koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM.