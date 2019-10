Odpůrci těžby uhlí už tři dny protestují na rypadle na Mostecku

Už třetím dnem pokračují odpůrci těžby uhlí v protestu na velkorypadle v lomu ve Vršanech u Mostu. Ve výšce 30 metrů strávilo osm ekologických aktivistů další mrazivou noc. Jedna z aktivistek ČTK řekla, že všichni jsou v pořádku. Rypadlo obsadili v úterý ráno na protest proti zvažovanému prodeji elektrárny Počerady firmě Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Policie po dohodě s těžařem přistavila k rypadlu plošinu, aby mohli lidé slézt, pokud budou chtít. Aktivisté z hnutí Against Coal vedle zastavení těžby uhlí žádají po ministerstvu životního prostředí, aby zamítlo výjimku z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice, která stejně jako lom Sev.en Energy patří.

Elektrárna Chvaletice si zažádala o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Pardubický kraj jí v tom v létě vyhověl, stanovil ale omezující podmínky. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Elektrárna uvedla, že nově stanovené limity by ji stály 1,4 miliardy korun. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979.