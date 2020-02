Odpůrci nového ombudsmana bránili Křečkovi ve vstupu do úřadu

Novému ochránci práv Stanislavu Křečkovi se pokusili jeho odpůrci zabránit ve vstupu do úřadu ombudsmana v Brně. Policie zajistila sedm lidí a vchod uvolnila, řekl ČTK policejní mluvčí David Chaloupka. Křeček se tak asi po deseti minutách čekání před budovou dostal do úřadu. V kanceláři mu agendu předala jeho předchůdkyně Anna Šabatová. Křeček v reakci na protesty novinářům řekl, že demokratické volby se musí respektovat. "Na druhou stranu to připoutá pozornost k tomu úřadu, což je dobře. Řada lidí ani nevěděla, že tady je a co dělá, tak teď už to všichni vědí. To je pro ten úřad jedině dobře. Pro demokratický nátěr tohoto státu to dobré není," uvedl jedenaosmdesátiletý ombudsman Křeček.

Před budovou ráno stála dvacítka odpůrců na schodech do budovy. Sešli se na popud novináře Jakuba Patočky, který k tomu vyzval na sociální síti. "Jsou momenty, kdy je zapotřebí říct dost. A jestliže se má stát šéfem této instituce, která má chránit občanská a lidská práva pán, který říká, že neví, co to je diskriminace, který šíří lži konspiračních webů placených z Ruska, tak to znamená, že společnost přestává být schopná formulovat a hájit svoji svoje základní ústavní priority," řekl ČTK Patočka, který byl mezi zajištěnými. Podporovatelů Křečka bylo asi deset, zabrali místo na chodníku před budovou. Křečkovi podporovatelé drželi v rukou cedule například s nápisem: "Vážený pane Křečku, přejeme vše nejlepší v nové práci ombudsmana."