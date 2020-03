Odpůrci Mariánského sloupu v Praze chtějí odložit stavbu

Spolek pro zachování současné historické podoby Staroměstského náměstí v Praze žádá o pozastavení stavby repliky Mariánského sloupu a její odložení. Důvodem je podle členů spolku hrozící nákaza koronavirem a nerespektování vládních opatření kvůli koronavirové pandemii. Uvedla to místopředsedkyně spolku Lenka Veselá. Změnu doby záboru náměstí by musela schválit Technická správa komunikací (TSK). Podle pražského zastupitele Jana Wolfa (KDU-ČSL) pokračuje stavba podle plánu a k jejímu omezení není důvod. "Stavba je oficiálním staveništěm se stavebním povolením, tak jako stovky či tisíce jiných staveb v České republice. Současný stav koronavirového stavu neznamená, že by se pozastavily stavby," oznámil ČTK Wolf. Na stavbě jsou podle něj dodržována bezpečnostní opatření související s nouzovým stavem kvůli koronaviru, například nošení roušek.