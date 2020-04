Odhady: Na konci dubna bude v ČR 10.000 případů covid-19

Ke konci dubna bude podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10.000 pozitivně diagnostikovaných případů covid-19. Seniorů mezi nimi bude asi 25 procent. Novinářům to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci. Současné předpoklady počítají asi s deseti procenty, přesnější údaje ukáže studie reprezentativního vzorku populace, jejíž výsledek bude známý podle Duška asi za dva týdny. "Vedou se spekulace, jestli jsou bezpříznakoví stejně infekční jako ti, u kterých se příznaky projeví. Možná by to tak být nemuselo a nemoc šíří méně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.