Odhad: v polovině dubna bude v Česku 8 tisíc lidí nakažených koronavirem

V polovině dubna bude v Česku podle modelů zdravotnických statistiků kolem 8000 laboratorně potvrzených případů nemoci COVID-19. Na konci měsíce 14.200. Podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba na 40 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Všechny parametry se mohou hodně lišit a my se snažíme používat zlatý střed," řekl Dušek. S nasbíranými daty se podle něj modely budou postupně zpřesňovat. Modely ÚZIS vycházejí z reprodukčního čísla, tedy počtu lidí, kteří se průměrně nakazí od jednoho nemocného. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1, podle Duška se může pohybovat od 0,87 do 1,33. Do modelů podle něj také promlouvá inkubační doba a podíl pacientů, kteří nemoc prodělají bez příznaků, a zdravotnický systém je tak nezachytí. ÚZIS počítá asi s desetinou nakažených.

Podle Duška tak v optimistickém scénáři bude v polovině dubna 5600 případů nákazy novým koronavirem a na konci měsíce 7200. V případě horšího vývoje půjde o 12.300 případů v polovině měsíce a zhruba 30.000 na konci. "I toto číslo by český zdravotní systém měl zvládnout," řekl Dušek.