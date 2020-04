Ode dneška mohou otevřít řemeslníci nebo farmářské trhy

Ode dneška mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Fungovat mohou také psí salóny, povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap od dnešního dne až do pondělí 8. června. Řada radnic je připravena farmářské trhy okamžitě obnovit. Musí ale dodržet některá opatření. Stánky budou dál od sebe, návštěvníci budou mít k dispozici jednorázové rukavice a dezinfekci. Zrušené jsou doprovodné kulturní programy a ochutnávky. V hlavním městě například začnou fungovat trhy na Tylově náměstí v Praze 2.

Hlásí se také zájemci o obnovené svatby. Tento týden se už budou konat první obřady v Liberci nebo Karlových Varech. Limit deseti účastníků zahrnuje i oddávajícího a matrikáře. Snoubenci nemusejí mít zakrytá ústa a nos. Přítomní mají dodržovat odstup nejméně dva metry, výjimku mají snoubenci a členové jedné domácnosti. Dezinfikovat se musejí ruce podané ke gratulaci a také všechny pomůcky použité při obřadu.