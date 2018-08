Odchod Česka z EU by ohrozil budoucnost země, řekl Babiš velvyslancům

Odchod Česka z Evropské unie by ohrozil budoucnost země, řekl na výroční poradě velvyslanců premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl ekonomický význam unie pro Česko. Zároveň ale řekl, že by se EU měla zaměřit na zajišťování bezpečí evropského kontinentu. Přitom mluvil o potřebě celoevropského postupu v otázce migrace, v němž ale vyloučil možnost rozdělování uprchlíků mezi členské země. Babiš prohlásil, že vláda vystupuje k EU kriticky v situaci, kdy prosazuje české národní zájmy, to ale podle něj neznamená, že by měla protievropský postoj.

Velvyslance čeká bohatý program jednání, podle ministerstva zahraničí budou hovořit o širokém spektru témat z oblasti zahraniční politiky, ekonomiky, bezpečnosti či Evropské unie. V rámci týdenní porady se čeští diplomaté setkají také s prezidentem Milošem Zemanem, který je ve středu tradičně přijme na Pražském hradě.