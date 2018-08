Odbory žádají vládu o jednání o platech, dohodu chtějí v srpnu

Odbory žádají o stanovení termínu pro další jednání s vládou o platech ve veřejném sektoru. V srpnu by chtěly vyjednávání uzavřít a vědět, o kolik a odkdy si zaměstnanci státu a veřejných služeb polepší. Požadují růst tarifů o deset procent. Novinářům to po schůzce se zástupci ČSSD řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK napsal, že se na něj odboráři s žádostí o schůzku kvůli platům neobrátili.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček dnes po schůzce se Středulou řekl, že sociální demokracie bude ve vládě prosazovat to, aby se navyšování co nejvíc přiblížilo odborářskému požadavku. Odbory se s kabinetem v červenci dohodly na tom, že by rozhodnutí o přidání mohlo padnout v polovině srpna. Termín dalšího jednání zatím ale stanoven nebyl. Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se na nedávné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem shodli na tom, že by desetiprocentní navýšení nebylo adekvátní. Vládní sociální demokraté naopak stojí na straně odborů.