Odbory vyzvaly vládu k brzkému zahájení vyjednávání o růstu platů

Odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu, aby s nimi začala co nejdříve jednat o růstu platů pro příští rok. Jaké navýšení budou pro zaměstnance státu a veřejných služeb požadovat, zatím odmítly upřesnit. ČSSD jako menší vládní strana brzké zahájení vyjednávání kabinetu s předáky podporuje. Novinářům to po setkání vedení sociálních demokratů s odboráři řekli předseda strany Jan Hamáček a šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Ve veřejných službách a správě pracovalo loni podle informačního výdělkového systému ministerstva práce 640.700 lidí. Průměrný plat dosáhl 35.437 korun. Platy ve veřejných službách a správě se zvyšovaly naposledy letos v lednu. Tarify - tedy základ příjmu - se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedávnem řekl, že takové zvyšování výdělků jako v minulých letech kvůli zpomalování hospodářského růstu neočekává. Ministerstvo financí před dvěma týdny upřesnilo odhady letošního růstu české ekonomiky na 2,4 procenta, původně předpovídalo zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 2,9 procenta.