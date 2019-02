Odbory VŠ budou pro rok 2020 žádat navýšení rozpočtu o 1,5 miliardy korun

Vysokoškolské odbory budou pro příští rok požadovat navýšení rozpočtu vysokých škol o 1,5 miliardy korun oproti letošku. Je to o 700 milionů korun víc, než kolik činí částka ve výhledu rozpočtu na rok 2020. Požadované peníze by měly stačit na plošné navýšení mzdových tarifů akademiků o deset procent. Novinářům to řekl předseda vysokoškolských odborů Petr Baierl. Letošní rozpočet vysokých škol činí zhruba 26,6 miliardy korun. Je to o dvě miliardy více než loni. Výhled rozpočtu na příští rok počítá s navýšením o 0,8 miliardy korun a pro rok 2021 s částkou 1,8 miliardy navíc oproti letošku.

Zaměstnanci vysokých škol nemají platy jako učitelé v regionálním školství, ale dostávají mzdy, o jejichž výši rozhodují jednotlivé školy. Podle předsedy Rady vysokých škol Milana Pospíšila vydělávají například odborní asistenti nyní v průměru kolem 25.000 korun. Mezi průměrnými příjmy na uměleckých akademiích a třeba na Masarykově univerzitě, kde jsou mzdy vyšší, mohou být i dvojnásobné rozdíly, doplnil předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.