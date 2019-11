Odbory: Stávku podporuje přes 50 procent škol. Podle Babiše je zbytečná

Ke stávce kvůli platům učitelů se zatím přihlásilo přes 6000 škol, které se chtějí k protestu nějak připojit. Na tiskové konferenci to v pondělí řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Je to víc než polovina z těch, které zřizují obce nebo kraje. Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Pokud se škola do stávky zapojí, automaticky to neznamená, že bude úplně zavřená. Výuka může vypadat jen jinak, nebo se omezí. Školy budou podle Seidlové označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře původně plánovala zvýšení o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá s růstem platů o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. Spor se teď vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se minulý týden dohodl s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, že se základ navýší o osm procent a zbývající část peněz určených na přidání se využije na odměny. Odbory požadují minimálně deseti procentní růst tarifní složky mzdy.

Ministr školství Robert Plaga i premiér Andrej Babiš trvají na tom, že pro stávku není důvod. Podle Babiše je zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude měnit plán růstu platů, na kterém se Babiš s Plagou dohodli.