Odbory: Pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, HDP klesne o 5 až 8 procent

Odbory odhadují, že pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, propadne se český hrubý domácí produkt o pět až osm procent. O práci by mohlo přijít 400.000 až 450.000 lidí. Na tiskové konferenci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to řekl předák centrály Josef Středula. Odbory požadují po vládě rychlá opatření na podporu zaměstnanců, firem a živnostníků, aby se ekonomika udržela v chodu. "Krize již nastala. Pokud někdo hovoří o udržení výroby, tak je to iluze. Jestliže někdo teď hovoří o rozpočtové odpovědnosti, tak žije v jiném století," uvedl Středula. Dodal, že Dánsko, Německo, Rakousko či USA počítají s masivní podporou svého hospodářství. "Při přepočtu amerických výdajů (na české podmínky) by přímé vládní investice měly činit minimálně 300 miliard korun," podotkl Středula. Zamýšlenou přímou vládní podporu sto miliard, o které se zmínil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO), označil za nedostatečnou.

Náhrady pro pracovníky z uzavřených zón

Středula také uvedl, že odbory požadují po státu náhrady výdělků pro lidi, kteří se nemohou dostat do práce do uzavřených oblastí kvůli koronaviru. Odboráři navrhují, aby tito pracovníci dostávali od státu minimálně tolik jako zaměstnanci v nařízené karanténě Ministerstvo práce na řešení problému pracuje.