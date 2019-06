Odbory Opery ND a Státní opery jsou ve stávkové pohotovosti

Odborové organizace Opery Národního divadla (ND) a Státní opery (SO) ve středu vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které ohrožuje stabilitu Opery ND a SO i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Požadují nejen nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a SO a hudebního ředitele Státní opery, ale i výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla. Vadí jim, že současnému řediteli Janu Burianovi, který podle nich v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez výběrového řízení, současný ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil. Stávková pohotovost se navenek projeví nošením stužky, žádné zákonné náležitosti jako stávka, při níž třeba musí být veřejně deklarováno, kdo se jí účastní a s jakými požadavky, nemá.