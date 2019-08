Odbory nesouhlasí s plánem ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu

Až o 7 miliard korun ročně by mohl přijít státní rozpočet po zavedení stravenkového paušálu. Vyplývá to z výpočtů Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Podle ministerstva financí ale půjdou na zavedení paušálu z rozpočtu přibližně dvě miliardy korun. Právě resort financí přišel s návrhem, že by zaměstanec dostával peníze na stravu přímo na účet. To se ale nelíbí nejen stravenkovým firmám, ale i odborům. Předsedovi Českomoravského odborového svazu Josefu Středulovi vadí, že o tom resort nejednal s firmami ani zaměstnanci.