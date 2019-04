Odbory: Kratší práce bez krácení mzdy se dohodla v 77 pct firem

Víc než tři čtvrtiny z 5500 společností a firem v Česku, kde o podmínkách vyjednávali odboráři a zaměstnavatelé, mají kratší pracovní dobu bez krácení mzdy. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Centrála prosazuje zkrácení práce o půl hodiny denně z osmi na 7,5 hodiny. Argumentuje tím, že Češi tráví v zaměstnání mnohem víc času než lidé v jiných vyspělých zemích. "Podařilo se nám v 77 procentech firem, kde vyjednáváme, zkrátit pracovní dobu o půl hodiny bez ztráty mzdy. Nikoho to nepoškodilo, nesnížilo to výrobu, naopak to zlepšilo kondici," uvedl Středula.

Odbory už dřív uvedly, že Česko má takovou délku pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století. Čeští pracovníci za rok odpracují v průměru přibližně o 400 hodin víc než jejich němečtí kolegové. Zatímco německý zaměstnanec měl na svém kontě 1363 hodin, jeho český kolega 1770. "Za čtyři roky odpracuje český zaměstnanec o rok víc než německý, za kariéru je to o deset let víc. Je to fatální rozdíl. Lidé se pak cítí také mnohem víc unaveni," dodal předák. Zaměstnavatelé záměry odborů odmítají. Podle nich by zkrácení práce a víc dovolené v době nedostatku pracovních sil mohlo výrobu ještě víc ohrozit a dál by zpomalilo ekonomický růst.