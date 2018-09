Odbory chtějí růst mezd o 7 až 9 procent

Odbory požadují růst mezd zaměstnanců o 7 až 9 procent. V Praze o tom jednalo asi 1300 odborářů z Českomoravské konfederace odborových svazů. Zástupci zaměstnavatelů skokové přidávání odmítají. Podle nich výdělky rostou rychleji než produktivita práce. Podle šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého zaměstnavatelé navíc přidávají nyní sami a odboráři se vlamují do otevřených dveří. Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly by se v době růstu ekonomiky měly příjmy zvedat rychleji, aby se Česko přibližovalo vyspělým státům a prolomila se "mzdová železná opona".

Odboráři také uvedli, že budou prosazovat zkrácení pracovní doby o půl hodiny bez snížení výdělků, a to zhruba do pěti let. Česko má podle nich takovou délku roční pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století.