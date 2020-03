Odbory automobilek chtějí karanténu pro zaměstnance

Odbory automobilky Škoda Auto požadují 14denní karanténu pro všechny zaměstnance firmy. Zastavila by se tak výroba. Současná situace, která vzniká kvůli pandemii koronaviru, bude mít vliv na pracovní místa, řekl ČTK odborový předák Jaroslav Povšík. "Chci vyjednat 14denní karanténu pro lidi, aby se zjistilo, když budou v izolaci, že mají třeba nějaké příznaky a aby to někdo prověřil," řekl Povšík. Během karantény by firma podle něj vydezinfikovala všechna místa v závodu. Firma zároveň podle Povšíka musí sehnat dostatek dezinfekčních prostředků pro zaměstnance. Škodovka má prvního zaměstnance, u kterého se prokázala nákaza koronavirem. Pracuje mimo hlavní výrobní závod v Škoda Parts Center v Řepově, který s Mladou Boleslaví přímo sousedí.

Také odbory automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku požádaly firmu, aby na 14 dní kvůli zabránění šíření nákazy novým typem koronaviru přerušila výrobu. Zaměstnanci by mohli být doma v karanténě. ČTK to řekl předseda základní odborové organizace KOVO Hyundai Czech Patrik Fupšo. Přerušení výroby podle něj požadují sami zaměstnanci, kteří jsou připraveni po uklidnění situace výpadek výroby nadpracovat. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje. V Moravskoslezském kraji bylo dosud potvrzeno 14 případů nákazy, z toho polovina v okrese Frýdek-Místek, ve kterém se automobilka nachází a množství zaměstnanců bydlí. Mluvčí automobilky Pavel Barvík sdělil, že výroba bude pokračovat za přijetí dalších zpřísňujících hygienických opatření uvnitř závodu.