Odbory a podnikatelé vyzvali poslance, aby přidali školství 5 mld

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu a poslance, aby ve Sněmovně v projednávaném rozpočtu na příští rok přesunuli do školství dodatečně pět miliard korun. Peníze se podle nich mají využít hlavně na platy učitelů. V dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který má ČTK k dispozici, to uvedli šéfové Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům řekl, že by navýšení sumy na platy v rozpočtu neodmítl. "Nestává se často, že by odbory a zaměstnavatelé měli v otázce odměňování společný postoj. Žádáme, aby se poslanci vrátili k vyřčenému slibu a přidalo se na platy (pedagogů) 15 procent," řekl ČTK Středula.

Obsah i způsob výuky by se měl v následujícím desetiletí změnit tak, aby se děti učily méně dat a faktů a lépe je chápaly. Zlepšit by se mělo také vzdělávání dětí z chudších rodin a jejich šance na úspěch ve škole i životě. Vyplývá to z návrhu strategie vzdělávací politiky do roku 2030, který na konferenci v Praze představili zástupci ministerstva školství a expertní tým, který návrh vytvořil. Dokument ještě není finální, ministerstvo by ho mělo dokončit na jaře příštího roku. Podle vedoucího expertního týmu Arnošta Veselého musí vzdělávání reagovat mimo jiné na změny na trhu práce, který od zaměstnanců dnes nevyžaduje tolik konkrétních dovedností, ale stále více spíše schopnost rozhodování, organizování či komunikace. Žáci by se proto podle Veselého měli přestat přetěžovat daty a rozvrh by se neměl rozšiřovat o nové předměty. Financování školství by se podle návrhu strategie mělo zvýšit na průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zatímco výdaje na veřejné vzdělávání v ČR činily v roce 2016 zhruba 3,5 procenta hrubého domácího produktu, průměr zemí OECD byl kolem pěti procent.