Odbory a další organizace žádají na zdravotnictví 9 procent HDP

Odbory a další organizace nemocnic, lékařů či pacientů žádají zvýšení výdajů na zdravotnictví na devět procent hrubého domácího produktu (HDP) Česka. Nyní je to méně než sedm procent. Třináct organizací to oznámilo na tiskové konferenci. V roce 2020 by chtěly rozdělit 25 miliard korun z rezerv zdravotních pojišťoven. Uvedly to už na konci června, ministerstvo zdravotnictví to odmítlo. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) by bylo rozpuštění rezerv krátkozraké řešení, které by vystačilo jen na rok. V tiskovém prohlášení sdělil, že objem peněz ve zdravotnictví je na historické výši. Letos činí příjmy systému zdravotního pojištění 320 miliard a příští rok to podle Vojtěcha bude asi 350 miliard.

ČR teď dává na zdravotní péči zhruba 6,8 procenta HDP. "To číslo je iluzorní, protože peníze zůstávají na účtech zdravotních pojišťoven. Reálně je to tak asi o pětinu méně," uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Stát by měl podle ní navýšit aspoň na 1600 korun měsíčně i platbu pojistného za státní pojištěnce, jako jsou důchodci, nezaměstnaní a děti. Letos platí pojišťovnám za každého 1018 korun měsíčně. Je jich zhruba 5,9 milionu. Podle Žitníkové chybí v nemocnicích asi 5500 sester a dalšího personálu, aby mohl být naplňován zákoník práce a další předpisy. Peníze podle odborových organizací chybí zejména v menších nemocnicích, nemocnicích následné péče a pro domácí péči, kterou poskytují i charitativní organizace. V médiích se objevily případy nemocnice v Rumburku na Děčínsku, kterou město poslalo do insolvence, a nemocnice v Litoměřicích, kterou město zvažovalo prodat.