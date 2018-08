Odborový svaz zdravotnictví vyhlásil stávkovou pohotovost za vyšší platy

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlásil stávkovou pohotovost. Chce, aby vláda dodržela slib o plošném desetiprocentním růstu platů v oboru od příštího roku. Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři či pět procent víc. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO s vyhlášením stávkové pohotovosti nesouhlasí. Platy ve zdravotnictví podle něj rostly o 30 procent za posledních pět let. Ve zdravotnictví pracuje asi 260.000 lidí, v sociálních službách kolem 100.000.

Předseda konfederace odborových svazů Josef Středula nevyloučil, že by se ke zdravotníkům mohly přidat i další odborové svazy z veřejné sféry.