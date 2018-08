Asociace samostatných odborů (ASO) prosazuje, aby se platové tarify od ledna zvedly jen pracovníkům na nižších pozicích. Lidé na vyšších postech s vyšším vzděláním by dostali pouze paušální příspěvek z peněz, které by po navýšení tarifů zůstaly. Minimální mzda by se pak podle ASO měla navyšovat každý rok až do konce volebního období o 1000 korun. Nyní činí 12.200 korun. Po pátečním jednání s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) to řekl předák ASO Bohumír Dufek.