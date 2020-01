Odborník: Stát zkusí zakázku na IT systém známek zrušit či zúžit

Stát se pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit, případně výrazně zredukovat. Zakázka by měla být rozdělena tak, aby se stát věnoval jen tomu, co je důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému. Servisy směřující k občanům by měl přenechat třetím stranám. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to novinářům řekl podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček. Podle něj by vše komunita programátorů a lidí, kteří se přihlásili na výzvu, měli pro stát připravit zdarma.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, nelíbí se ani Babišovi. Někteří lidé z oboru uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun. Stát by zároveň podle Vondráčka měl systém otevřít dalším e-shopům a firmám, které poskytují služby občanům. "Tím pádem si občan bude moci vybrat, jakým způsobem známku zakoupí," dodal podnikatel, který stojí za českou pobočkou reklamní agentury WMC Grey a digitální agenturou Actum. Babiš podle Vondráčka řekl, že bude moci nominovat člověka, který má bezpečnostní prověrku, aby zkontroloval nové zadání zakázky a její ocenění. Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.