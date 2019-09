Odborník: Podle studií je na internetu závislá polovina mladých

Některé studie uvádějí, že na internetu je závislá až polovina teenagerů. Na sociálních sítích jsou závislí i dospělí. V tiskové zprávě o tom informovala Česká koalice proti tabáku, která provozuje bezplatnou Národní linku pro odvykání. Novou společenskou hrozbou se podle odborníků stávají netolismus, tedy potřeba neustálého připojení k internetu, a závislost na hraní her. Zájem o alkohol u teenagerů klesl od roku 2011 o více než třetinu, o cigarety téměř o polovinu. Mladí se už tolik neschází v hospodách, ale podle odborníků raději hrají online hry nebo po nocích chatují s kamarády. Podle průzkumů jsou Češi sedmými největšími "hráči" online her, ve věku 16 až 24 let si někdy zahrají skoro tři čtvrtiny mužů a téměř 60 procent žen.

V Česku podle údajů NetMonitoru z roku 2018 používá internet 7,77 milionu lidí starších deseti let a podle průzkumu agentury STEN/MARK se na sociální sítě denně nebo alespoň několikrát týdně přihlásí 90 procent respondentů. Průměrný čas strávený na sociálních sítích během dne byl loni 149 minut a každoročně se zvyšuje.