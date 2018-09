Odborníci zrekonstruovali podobu obličeje královny Judity

Odborníci vytvořili vizualizaci tváře české královny Judity Durynské, druhé manželky Přemyslovce Vladislava II., která žila ve 12. století. Podobu zrekonstruoval brazilský 3d designer Cícero André da Costa Moraes na základě lebečních kostí. Využil k tomu trojdimenzionální metodu. Podoba druhé české královny byla představena v Muzeu Karlova mostu.

Ostatky královny Judity byly nalezeny v 50. letech minulého století při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích. Antropologické expertizy ukázaly, že měřila kolem 160 centimetrů, měla krevní skupinu B a zemřela na tehdejší dobu ve vysokém věku 75 až 80 let ve skvělém zdravotním stavu, o čemž svědčí i to, že měla všechny zuby bez jediného kazu. Juditina lebka je dnes uložena v depozitáři Národního muzea. Juditino jméno nesl první pražský kamenný most, předchůdce mostu Karlova.