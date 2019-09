Odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů k lesnímu zákonu

Vědci a odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona. Příští týden by ji měla schvalovat Sněmovna. Prohlášení na podporu pozměňovacích návrhů podepsalo zhruba 360 vědců a odborníků. Zakomponování návrhů by podle nich znamenalo například důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů, omezení úmyslných holosečí nebo zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle. Autoři pozměňovacích návrhů chtějí v novele zpřesnit povinnosti vlastníků, obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Chtějí tím rozšířit možnost vlastníka zvolit si odpovídající dřeviny. Navrhují také, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity. Podle vědců a odborných pracovníků by návrhy usnadnily lesníkům hospodaření šetrnými postupy nebo zjednodušily vlastníkům lesů zásah proti škůdcům.