Odborníci: V okolí Telče na Jihlavsku trvale žijí vlci

V okolí Telče na Jihlavsku zřejmě trvale žijí vlci. Jejich výskyt tam odborníci opakovaně potvrzují déle než rok, řekl ČTK Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Zaznamenali jejich vytí i útok na hospodářské zvíře. Vlci v regionu nežili asi 200 let. Jejich výskyt byl znovu potvrzený v roce 2017, tehdy to byl ale zřejmě jen migrující kus. Způsob chovu zejména ovcí a koz prozatím s vlkem na Vysočině nepočítá. Už potrhal mladé tele. Podle Hlaváče by měli chovatelé preventivně začít lépe zajišťovat své pastviny, na což je možné získat evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V redukci přemnožené divoké zvěře by podle něho naopak mohl být vlk dobrým pomocníkem.