Odborníci: V ČR chybí systém pomoci dětským obětem domácího násilí

V Česku chybí systém pomoci dětem, které zažívají domácí násilí. S nějakou formou špatného zacházení v rodině se podle průzkumů alespoň někdy setkají zhruba dvě třetiny českých dětí, minimálně šest procent opakovaně. Jejich potíže ale většinou nikdo neřeší. Přispět ke zlepšení situace by měla nová síť krajských center pro pomoc dětským obětem domácího týrání. Chystá ji nezisková organizace Locika. Její zástupci to řekli na konferenci, jež se u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí konala v budově ministerstva vnitra. "Potřeba specializované pomoci pro děti, které jsou zasaženy domácím násilím v rodině, je v Česku veliká. Současná krizová centra pro ně nemají dostatek odborníků a nemají metodiku, jak s nimi pracovat," řekla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová. Školy, zdravotníci, psychologové a sociální pracovníci podle ní na pomoci týraným dětem moc nespolupracují. Problém je i to, že je v Česku velká tolerance k násilí, takže lidé ho často nevnímají tak negativně. Ze zjištění centra přitom vyplývá, že každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu, uvedla Wünschová.