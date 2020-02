Odborníci RE vyzvali ČR k lepšímu boji proti obchodování s lidmi

Česko by mělo zlepšit ochranu a odškodňování obětí obchodování s lidmi. Vyzvala jej k tomu ve své zprávě skupina odborníků Rady Evropy známá pod zkratkou GRETA. Česko podle ní v uplynulých letech učinilo v boji proti obchodováním s lidmi důležité kroky, dál je ale co zlepšovat. Právně závaznou konvenci Rady Evropy o boji proti obchodu s lidmi, na jejíž dodržování GRETA dohlíží, Česko ratifikovalo v březnu 2017. Odborníci ze skupiny GRETA vyzvali Česko, aby zlepšilo identifikaci obětí obchodování s lidmi, jejich ochranu a odškodňování, ale i efektivitu vyšetřování a postihu pachatelů. Zdůraznili rovněž, že úřady by neměly oběti obchodování s lidmi trestat za zapojení do nelegální činnosti, k níž byly donuceny. V oblasti prevence by podle odborníků Rady Evropy mělo Česko informovat především ohrožené skupiny obyvatel, obzvlášť příslušníky romské komunity a pracovníky z ciziny. Přijmout by mělo také opatření, která by odradila poptávku po službách obětí obchodování s lidmi.

Podle aktuální zprávy Česko, pokud jde o obchodování s lidmi, je zemí původu, tranzitní zemí i zemí cílovou. Nejčastěji se obchoduje s lidmi kvůli sexu. V uplynulých letech přitom výrazně přibývá obětí z Asie a Afriky. V letech 2016 až 2018 byly téměř polovinou všech identifikovaných obětí děti, které byly nuceny k prostituci nebo byly zneužívány k pořizování dětské pornografie. Vyšší počet migrantů, kteří do Česka přichází v posledních letech za prací, zvýšil podle odborníků Rady Evropy i riziko zneužívání lidí na nucenou práci.