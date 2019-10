Odborníci: Kůrovec letos způsobí škody za 40 miliard Kč

Škody způsobené převážně kůrovcem a suchem v českých lesích podle think tanku Czech Forest za letošek dosáhnou 40 miliard korun. V budoucnu jsou ohroženy smrkové lesy za 600 miliard, uvedla organizace. Šlo by tak o polovinu všech smrkových lesů v ČR. Nárůst škod na výnosech proti předchozím odhadům pro letošní rok vzroste asi o čtyři miliardy korun kvůli dalšímu propadu cen dříví. Prohlubují se tak existenční problémy vlastníků, dodala organizace. Plocha lesů, která byla letos zdevastovaná suchem a kůrovcem, se odhaduje na 66.000 hektarů, náklady na zalesnění by činily zhruba 7,3 miliardy korun. "V přímém ohrožení je aktuálně zhruba 450 milionů metrů krychlových smrkového dříví, tedy polovina porostů v ČR," uvádí studie.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Na konci srpna rozšířilo ministerstvo zemědělství nejpostiženější oblasti kůrovcem, lesníci v některých nových lokalitách západních a jižních Čech tak můžou omezit obranná opatření proti kůrovci, aby měli kapacity na zpracovávání již napadených lesů.