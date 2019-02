Odborníci: Kůrovcové škody se letos zvýší o polovinu na 30 miliard

Škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou letos dosáhnou 30 miliard korun, odhaduje think tank Czech forest. ČTK to sdělil za think tank Jan Příhoda. Loni měla být v lesích škoda za 20 miliard korun, letos se tak zvýší o polovinu. Kvůli kalamitě se spojili zpracovatelé dřeva i lesníci, ve čtvrtek chtějí zveřejnit podrobnosti v tzv. Lesnické výzvě adresované státu. Vlastníci lesů se podle think tanku už dostali do existenčních problémů, nemají peníze na další boj s kalamitou a zalesňování ploch, kde kůrovec stromy zničil. Skoro polovinu lesů v ČR vlastní stát.

Loňskou škodu vypočítali odborníci podle odhadů Lesní ochranné služby a dalších lesnických subjektů, napadeného dříví mělo být mezi 18 až 20 miliony kubických metrů.