Odboráři se v září sjedou do Prahy kvůli mzdám

Odbory chystají na 11. září shromáždění, na kterém se chtějí připravit na vyjednávání o růstu mezd a bezpečnosti práce. Do Prahy by mělo dorazit na 1500 odborářů z celé republiky. Akce je součástí odborářské kampaně Konec levné práce. Uvedl to předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Setkání odborářů před zahájením kolektivního vyjednávání o mzdách se konalo poprvé v roce 2015. Od té doby se odboroví vyjednavači v Praze scházejí ve sportovní hale v Libni každý rok a mobilizují své síly.