Odboráři ArcelorMittalu Ostrava se bojí, že prodej huť poškodí

Odborové organizace v hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) poslaly Evropské komisi námitky proti prodeji ostravského podniku firmě Liberty House. Domnívají se, že by prodej huť trvale a nezvratně poškodil. "Domníváme se, že při prodeji již dochází a ještě dojde k poškození ostravské hutě skupinou ArcelorMittal v rozsahu srovnatelném s tunelováním OKD," uvedla předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová. Po setkání se zástupci budoucího investora podle ní odboráři mají vážné důvody se domnívat, že plánovaný prodej nesplňuje podmínky Evropské komise o dlouhodobé udržitelnosti a vytváření silné konkurence. "Firma Liberty House nemá žádné plány do naší firmy investovat a uvedla nám, že strategie pro Ostravu je využívat stávající zařízení a být nízkonákladovým dodavatelem v regionu," uvedli odboráři v dopise EK.

Odboráři AMO tvrdí, že Liberty má obtíže s financováním svých předcházejících investic. Nemá podle nich navíc nemá zájem o energetiku, která je klíčovým zařízením huti, a chce být do budoucna závislá na skupině ArcelorMittal, protože dřívější závod Energetika (dnes TAMEH Czech) není součástí prodeje. Odboráři žádají, aby kupní smlouva obsahovala garance nesnižování objemu výroby, garance týkající se dalších investic do výrobních technologií a zachování obdobné úrovně zaměstnanosti po dobu minimálně pěti let. Podnik má nyní zhruba 6000, i s dceřinými firmami téměř 7000 zaměstnanců.