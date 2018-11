Odboráři ArcelorMittalu Ostrava jsou rozladěni, odpovědi nedostali

Odboráři ArcelorMittalu Ostrava (AMO) odešli ze schůzky s potenciálním novým majitelem Sandjeevem Guptou velmi rozladěni. Řekli, že nedostali žádné konkrétní odpovědi ani garance. Gupta řekl novinářům, že obavy odborářů související s velkou změnou chápe, ale že na prorůstovém strategickém plánu jeho skupina GFG (Gupta Family Group) Alliance teprve pracuje. Řekl rovněž, že bude chtít koupit i provoz TAMEH Czech (dřívější závod Energetika), jenž není součástí prodeje huti. "Dneska přijel pan Gupta s velkým týmem naprosto nepřipraven. Nebyli schopni nám odpovědět nic konkrétního, stále jenom sliby," řekla předsedkyně odborové organizace na ředitelství AMO Ivana Jančíková. Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur. "Do budoucna by to negarantovalo ani zajištění provozu v takové míře, jaká je, natož aby byla řeč o nějakých investicích a o nějaké budoucnosti," řekla Jančíková. Gupta řekl, že uvedených 150 milionů eur (3,87 miliardy korun) není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala musí podle podmínek Evropské komise ostravskou huť a několik dalších evropských podniků prodat, aby neměla moc velký podíl na evropském trhu po akvizici největší evropské ocelárny Ilva v Itálii. Novým majitelem se má stát britská firma Liberty House z globální skupiny GFG britského podnikatele s indickými kořeny Gupty. Podmínkou pro uzavření transakce je i schválení kupce Evropskou komisí a projednání s odbory. AMO má i s dceřinými firmami téměř 7000 zaměstnanců.