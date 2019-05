Od září může ve školách chybět až 6000 učitelů

Ve školách chybí aktuálně přibližně 1800 pedagogů. Zhruba devět procent výuky navíc zajišťují nekvalifikovaní učitelé nebo se zajišťuje díky přesčasům stávajících pedagogů. Ve školách pracuje zhruba 150.000 učitelů. Jejich průměrný věk je 47,2 let. Mezi vyučujícími také stále výrazně převažují ženy, muži jich tvoří asi pětinu. Vyplývá to z mimořádného průzkumu ministerstva školství, který dnes jeho zástupci představili novinářům. Ministerstvo v lednu a únoru v průzkumu zjišťovalo, kolik je ve školách kvalifikovaných učitelů, jaké mají aprobace a kolik učitelů ředitelé hledají.

Podle Václava Jelena z oddělení školských statistik úřad zjistil, že od nového školního roku potřebují školy zajistit nejméně 6000 nových učitelů. S výhledem do dalších pěti let by se podle informací škol celkový počet poptávaných učitelů mohl vyšplhat přes 11.000, doplnil. Podle Plagy výuku v těchto případech zajišťují většinou nekvalifikovaní lidé.