Od začátku roku zemřelo v kvůli chřipce přes 30 lidí

Do konce minulého týdne zemřelo od začátku letošního roku 31 pacientů hospitalizovaných s chřipkou, za týden se počet zdvojnásobil. Do nemocnic jich s vážných průběhem nemoci na jednotky intenzivní péče muselo celkem 184. Vyplývá to z informací Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu. Minulou sezonu podle statistik zemřelo kvůli chřipce zhruba 260 lidí. Každoročně dávají lékaři do souvislosti s chřipkou zhruba 1500 až 2000 úmrtí. "Ve vyspělé zemi je chřipka jediným infekčním onemocněním, které se projeví na datech celkové úmrtnosti. Jde rozhodně o předčasná úmrtí," řekl k tomu před začátkem letošní chřipkové sezony vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.