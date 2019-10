Od roku 2021 by děti neplatičů mohly dostávat takzvané zálohované výživné

Zálohované výživné by se mohlo začít vyplácet od roku 2021. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, který na svém webu zveřejnila vláda. Stát by dětem neplatičů posílal soudem stanovené alimenty, a to nejvíc 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle věku. Na novou sociální dávku by dosáhly děti z domácností s příjmem menším, než je průměrná mzda, a které nedostaly výživné za dva měsíce. Pro vyplácení zálohovaného výživného by ale platila podmínka, že by rodič peníze po dlužníkovi začal vymáhat v exekuci nebo u soudu.