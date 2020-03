Od půlnoci jen s rouškou, dvě hodiny nákupu pro seniory

Vláda schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od dnešní půlnoci. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka přepravit mimo jiné 30 milionů roušek. Úřad vlády také nakoupil deset milionů roušek ve Vietnamu, a pokud nebude problém v dopravě, od pondělí by jich stát mohl každý týden dostat milion, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). "Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály," napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Policisté mají možnost vykázat osobu z určeného místa, za neuposlechnutí hrozí až desetitisícová pokuta.

Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines.

Vláda od čtvrtka vyhradila dvě hodiny pro nákupy lidí přes 65 let

V maloobchodních prodejnách potravin budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé starší 65 let. Na zasedání o tom rozhodla vláda. Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko. Babiš později na tiskové konferenci uvedl, že stát opatření rozšíří i na drogerie a lékárny. Vláda již v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z domovů.

Pendleři budou na hranicích procházet kontrolou zdravotního stavu

Zaměstnanci firem za hranicemi, takzvaní pendleři, budou při návratu z práce do Česka procházet kontrolou příznaků onemocnění. Rozhodla o tom vláda. V zemi kvůli koronaviru platí omezení volného pohybu. V úterý premiér Andrej Babiš (ANO) zvažoval, že kvůli signálům, že pendleři nedodržují vládou stanovaný režim, kabinet zruší výjimku, která pracovníkům v zahraničí umožňuje překračovat hranice.