Od ledna se zvýší platy zastupitelů obcí a krajů

Kandidáti do říjnových komunálních voleb se mohou těšit na vyšší platy, menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD rozhodla o jejich zvýšení o sedm procent od příštího roku. Vládní nařízení se týká i krajských politiků. O rozhodnutí kabinetu informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Starostové a primátoři budou podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, vydělávat od 39.054 korun do 111.304 korun. Hejtmani si polepší na částku mezi 117.162 a 128.878 korunami, které budou náležet šéfovi hlavního města vzešlému z letošních říjnových komunálních voleb. Podle hrubého odhadu by obce mohlo opatření stát příští rok 401 milionů korun a kraje a Prahu 42 milionů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že v rozpočtech jednotlivých územních samosprávných celků na zvýšení peníze jsou, není proto třeba krajům a obcím účelově přidávat.