Od ledna se zvýší platy politiků a sníží DPH na jízdné

Zvýšení platů vrcholných politiků, snížení daně z přidané hodnoty na jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách či roční odklad plného zavedení elektronické neschopenky přinese desítka zákonů, která nabude účinnosti počátkem roku. Platy vrcholných politiků vzrostou příští rok o devět procent. Základní měsíční plat poslance nebo senátora se tak od ledna zvýší o 6500 korun na 82.400 korun.

Jízdné na hromadnou dopravu Parlament koncem roku přeřadil z nynější patnáctiprocentní sazby DPH do desetiprocentní. Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů z hnutí STAN mohl jízdenky zlevnit. Dopravci zatím dopady na výši jízdného nekomentovali, chtějí nejprve opatření analyzovat. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) změna ochudí veřejné rozpočty o 930 milionů korun ročně. Další daňová novela má zajistit, že stát bude od příštího roku nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu.

Novela o pomoci v hmotné nouzi zaručí, že lidé s těžkým zdravotním postižením a lidé, kteří o handicapované pečují, už nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách. Plně peněžitá dávka se vrátí také například lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Další ze zdravotnických norem vedle odkladu e-neschopenky zaručí, že posudkoví lékaři v důchodovém věku nebudou muset skončit a posudková služba tak nebude ohrožena.