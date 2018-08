Od ledna nemají být posudkoví lékaři pod služebním zákonem

Posudkoví lékaři by od ledna neměli spadat pod státní službu, znovu by se měli řídit zákoníkem práce, což podle vlády přiláká více praktiků. Služba se potýká s nedostatkem lékařů léta. Hrozí také, že řada stárnoucích posudkových lékařů skončí při dosažení 70 let, jak požaduje služební zákon. Do prosince platí pro posudkové lékaře v tomto ohledu výjimka. Návrh změny zákona dnes projednal kabinet a předlohu pošle Poslanecké sněmovně. Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká léta. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kritizují také poslanci. Posudkoví lékaři ročně vypracují kolem 400.000 posudků.