Od 90, let ubylo zaměstnanců hlavně v zemědělství

Od začátku devadesátých let v Česku ubylo hlavně zaměstnanců v zemědělství. Zatímco ještě v roce 1993 v oboru pracovalo skoro 360 tisíc lidí, loni jich nebylo ani 150 tisíc. Důvodem je nejenom nástup nových technologií, ale taky pokles živočišné výroby. Některé pozice z trhu zmizely úplně. Třeba ve stavebnictví se prosazují buldozery s GPS senzory nebo robotická ramena pokládající cihly. Robotizace a digitalizace ale ruší pracovní místa i v dalších oborech. Podle studie analytické společnosti Trexima do deseti let nové technologie ohrozí přes 600 tisíc zaměstnanců. Mezi nejohroženější patří třeba ruční baliči, pokladní nebo taky účetní.