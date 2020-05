Od 26. května se zmírní opatření pro překročení hranic

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že se na tom dohodl kabinet. Přesnou podobu nařízení podle něj vláda schválí příští týden. Na dotaz ČTK Hamáček upřesnil, že materiál o nové podobě hraničního režimu půjde na vládu v pondělí 25. května. Na twitteru také uvedl, že Česko přijímá podobný přístup k ochraně hranic, jaký už dříve začaly uplatňovat Rakousko a Německo.

Řecko by se mohlo českým turistům otevřít od 1. července. Obě země spolu jednají i o variantě cestování bez povinného negativního testu na onemocnění covid-19. V tiskové zprávě to uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek po jednání s řeckým ministrem zahraničí Harrym Theoharisem. "Řecký ministr nás ujistil, že Čechům bude otevřena drtivá většina ostrovů, velmi vážně jsme řešili také variantu, že ke vstupu do Řecka nebude třeba test," uvedl Smolek. Ministerstvo zahraničí ale zároveň upozornilo, že uvolnění podmínek bude záležet na vývoji epidemiologické situace v Česku i v Řecku. Česká diplomacie bude tento týden jednat o otevření hranic také se Slovenskem, s Rakouskem a s Německem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že do poloviny června by mohly být otevřené hranice se všemi sousedními státy. Chce také usilovat o to, aby lidé mohli v létě cestovat bez povinnosti absolvovat test na covid-19 nebo jít po návratu do karantény.