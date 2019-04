Ochránci přírody odchytili medvěda v Beskydech, dostal sledovací obojek

Ochránci přírody odchytili medvěda, který se několik týdnů pohybuje v Beskydech v okolí Lysé hory. Nalákali ho do nastražené klece, kde ho veterinář uspal a nasadili mu telemetrický obojek a čip. Na stejném místě ho poté i vypustili. Podle Kateřiny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny jde o více ne 100 kilovou medvědici. Agentura chce nyní s pomocí Mendelovy univerzity v Brně zjistit, jak se zvíře v krajině chová a jaké má zvyky. Pomoci má právě telemetrický obojek, který může být funkční až dva roky. Do deseti dnů by také mělo být jasné, jestli jde o stejné zvíře, které loni škodilo na Valašsku.

Medvěd hnědý stejně jako rys ostrovid a vlk obecný jsou v ČR přísně chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Škody, které šelmy působí na domácích chovech hospodářských zvířat a u medvěda také na včelstvech, kompenzuje majitelům stát.