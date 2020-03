Ochrana hranic s Německem a Rakouskem bude do půlnoci 4. dubna

Vláda v neděli rozhodla kvůli hrozbě koronaviru o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem s platností do půlnoci 4. dubna. Po nedělním mimořádném jednání kabinetu to pozdě večer řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet rozhodl také o tom, že policistům budou pomáhat vojáci a celníci. Vláda povolala k výkonu služby policie 2096 vojáků a 400 celníků, uvedl Babiš. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že budou zejména na hranicích. S dnešní půlnocí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro obě restrikce budou existovat už zavedené výjimky.

"Režim na česko-polských hranicích a na česko-slovenských hranicích se řídí rozhodnutím Polska a Slovenska," řekl Hamáček. Polsko i Slovensko zavedlo hraniční kontroly a stanovily přechody, přes něž lze hranice přecházet a přejíždět. Podle Hamáčka proto není důvod reagovat stejným nařízením.