Obsazení Rady ČTK vyvolalo napětí ve vládní koalici

Vztahy ve vládní koalici se vyostřily kvůli obsazení Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že případné zvolení kandidáta hnutí SPD Michala Semína hlasy poslanců ANO je pro sociální demokracii nepřijatelné. Pokud by si koaliční partneři podle Hamáčka nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš poté uvedl, že ANO Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude. Lídři vládních stran se sejdou dnes večer, kde si po výměně názorů přes média osobně promluví o fungování menšinové vlády včetně hlasování ve Sněmovně.

Nominaci Semína do rady kritizovala Federace židovských obcí, podle níž kandidát SPD vystupuje antijudaisticky a má fundamentalistické a konfrontační vidění světa. Semín ale obvinění, že je antisemitou nebo že šíří nenávist, odmítl. Minulý týden ČTK řekl, že je z teologického hlediska kritický k nekatolickým náboženstvím, ale je stoupencem náboženské snášenlivosti. Dlouhodobě vystupuje jako představitel katolického tradicionalismu.